PUBGやフォートナイト、Apex Legends、荒野行動のようなバトルロイヤルゲームでは時間の経過とともに安全地帯が狭まり、安全地帯の外にいるプレイヤーは継続的にダメージを受けます。このようなバトルロイヤルゲームの仕組みをAR(拡張現実)を用いて現実のショッピングモールに持ち込んだゲームが中国のSNSで注目を集めています。China Insider(@chinainsider) • Instagram写真と動画https://www.instagram.com/chinainsider/