¸á¸å7»þ6Ê¬¤´¤í¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÌÅÙ3ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¢ÅìµþÎýÇÏ¶è¿ÌÅÙ1Ç®³¤»Ô¡¢°ËÆ¦»Ô¡¢Åì°ËÆ¦Ä®¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï100㎞ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É4.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹