5月4日深夜、ラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』（JFN）が放送され、フリーアナウンサーの高橋真麻が出演。近年の体調の変化を明かし、心配の声が集まっている。この日の放送では高橋とともに、お笑い芸人の平野ノラが出演。もともと親交が深いという2人が、軽快なトークを繰り広げた。そして注目を集めたのは、高橋の体調についてのエピソードだった。「高橋さんは、平野さんから『エネルギーをすごい感じる』と指摘されると『こ