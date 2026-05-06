２０２３年の米Ｇ１・ＢＣクラシック２着などの実績があるデルマソトガケ（牡６歳、父マインドユアビスケッツ）が栗東の須貝尚介厩舎から栗東の牧田和弥厩舎へ５月６日付で、転厩したことが分かった。同馬は２０２２年の全日本２歳優駿を制した後、翌春にはＵＡＥダービーを制覇。同年秋に米Ｇ１のＢＣクラシックで２着に入った。２０２５年３月に解散した音無厩舎から須貝厩舎に転厩し、昨秋の浦和記念と名古屋大賞典では３着