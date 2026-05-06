【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節】(白波スタ)鹿児島 0-1(前半0-0)大分<得点者>[大]パトリッキ・ヴェロン(65分)<警告>[鹿]藤村慶太(72分)[大]ペレイラ(32分)観衆:11,988人主審:本多文哉