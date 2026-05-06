歌手の中森明菜（６０）がテレビ東京の番組に出演し、ネットが沸いた。中森が独占インタビューに応じたのは、５日に放送された経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）。経済の関心や平和に対する願いのほか、同番組のために書き下ろした楽曲でエンディングテーマ曲の「カサブランカ」に込めた思いなどを語った。ネットは「テレビに中森明菜がでてる！？」「お