歌手の中森明菜（６０）がテレビ東京の番組に出演し、ネットが沸いた。

中森が独占インタビューに応じたのは、５日に放送された経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）。経済の関心や平和に対する願いのほか、同番組のために書き下ろした楽曲でエンディングテーマ曲の「カサブランカ」に込めた思いなどを語った。

ネットは「テレビに中森明菜がでてる！？」「おおお！中森明菜さんがテレビ出てたよ！！なんと、ＷＢＳで。経済番組だよ」「久しぶりの中森明菜をＷＢＳで見るとは思わなかった」「今中森明菜ちゃんＷＢＳに。ビックリ」「ＷＢＳに中森明菜が出るとは思わなかった」と沸き、「最新の明菜さん」「お綺麗だこと…」「目がぱっちり」「中森明菜、変わんないなー」「中森明菜さんのお姿をとても久しぶりに拝見しました」「明菜さんがテレビで話しているところを偶然見て、見入ってしまった。私が小学生だった頃の憧れのアイドルが復活してくれて、とても嬉しい」「６０歳とは思えない肌の美しさ。かわいらしさ。お元気な姿が見られて良かった」と反響が寄せられた。