2回に先制好機も凡退…満塁でも打てず【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に1-2で惜敗した。先発した大谷翔平投手は今季最長となる7イニングを投げ、8奪三振2失点の粘投を見せたが打線の援護なく2敗目を喫した。好機でことごとく凡退したミゲル・ロハス内野手は試合後、自らのバットを悔いた。ロハスは「9番・遊撃」で先発出場。2回2死三塁の好