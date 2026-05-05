ゴールデンウィークを広島で過ごした人たちのUターンラッシュを迎え、広島駅にも多くの人の姿が見られました。JR広島駅の新幹線ホームにはゴールデンウィークを思い思いに過ごした人の姿がありました。■富山から「厳島神社に行ったちょっと人が多かったけど150％満足です」■静岡から帰省「妻の実家でゆっくり過ごした」■静岡からの家族を見送り「大きくなっていて下の子はしっかり歩いてし