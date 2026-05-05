「オール電化にすると光熱費が安くなる」といった話を聞いたことがある方は多いでしょう。ガスを使わず、すべてのエネルギーを電気でまかなうオール電化住宅は、安全性や利便性の面でも注目されています。 しかし近年では、「思ったほど安くない」「むしろ負担が増えた」という声も見られます。本記事では、オール電化のメリットとデメリット、そして本当にお得なのかを解説します。 オ