京都のイタリアン、放送後→電話が鳴り止まない状況 予約は1ヶ月先まで埋まる 店主「えらいこっちゃ」「楽しまないとあきません」『オモウマい店』
きょう5日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「思うまんまミーア ド正直者イタリアン」が登場する。
【オモウマ写真】ガッツリボリューム！Aランチ2800円
京都市伏見区にあるイタリアン「大扇食堂」。全20種の前菜盛り合わせ、5種の自家製パン、メインのスパゲッティに12種のデザートまで、圧倒的な品数とボリュームのAランチ（2800円、ドリンク付き）が人気。さらに肉料理やサラダが追加される贅沢なBランチ（5000円、ドリンク付き）も提供している。
一方で、基本的には店主の沖田さんがひとりで接客・調理・配膳を行っているため、あまりの忙しさに「マンマミーア！（なんてこった）」とつぶやくこと数知れず。また、「ずっと怒ってるけどめちゃくちゃおいしい」、「顔に出すのやめたらいい」と常連が指摘するように、表情にも余裕がなく、怒って見えてしまうのが玉に瑕だそう。
2025年10月のオンエアで密着映像が放送された翌日、取材スタッフは店を再訪。番組を観た店主の感想は、「僕はそんなに怒ってない。（料理に）真剣に向き合っているだけ」とのこと。ただ、番組を観た方からの予約や問い合わせの電話が早朝から鳴り止まない状況に、「えらいこっちゃ」と困惑しながらも「楽しまないとあきません」と覚悟を決めている様子。実際に店には、関西圏だけでなく東京などからも次々と客が来店し、ボランティアで店を手伝う女性も驚くほどの盛況に。
さらに、放送から5ヶ月が過ぎた2026年3月の最新映像も放送。予約は1ヶ月先まで埋まっているだけでなく、定休日や仕込みの時間にも電話がかかってくる多忙な状況が続く。それでも、「ええもん作りたい。自分の理想に近づけたい」と料理へのこだわりは変わらない。
独学というパン作りもネット動画を参考に改良を加え、フォカッチャが以前よりも柔らかくモチモチの仕上がりに進化。また、どんなに忙しくても掃除には毎日2時間以上かけており、調理用具や厨房、テーブルなども常にピカピカの状態が保たれている。店主の古くからの知り合いで、新たに店を手伝うことになったアルバイトも、「探究心がある」、「見習わな」と、そのストイックな姿勢に感心しきり。
今回は、仕込みから調理まで、誰もが驚く店主の丁寧で「マンマミーア！」な仕事ぶりをさらに細かく紹介する。
【オモウマ写真】ガッツリボリューム！Aランチ2800円
京都市伏見区にあるイタリアン「大扇食堂」。全20種の前菜盛り合わせ、5種の自家製パン、メインのスパゲッティに12種のデザートまで、圧倒的な品数とボリュームのAランチ（2800円、ドリンク付き）が人気。さらに肉料理やサラダが追加される贅沢なBランチ（5000円、ドリンク付き）も提供している。
2025年10月のオンエアで密着映像が放送された翌日、取材スタッフは店を再訪。番組を観た店主の感想は、「僕はそんなに怒ってない。（料理に）真剣に向き合っているだけ」とのこと。ただ、番組を観た方からの予約や問い合わせの電話が早朝から鳴り止まない状況に、「えらいこっちゃ」と困惑しながらも「楽しまないとあきません」と覚悟を決めている様子。実際に店には、関西圏だけでなく東京などからも次々と客が来店し、ボランティアで店を手伝う女性も驚くほどの盛況に。
さらに、放送から5ヶ月が過ぎた2026年3月の最新映像も放送。予約は1ヶ月先まで埋まっているだけでなく、定休日や仕込みの時間にも電話がかかってくる多忙な状況が続く。それでも、「ええもん作りたい。自分の理想に近づけたい」と料理へのこだわりは変わらない。
独学というパン作りもネット動画を参考に改良を加え、フォカッチャが以前よりも柔らかくモチモチの仕上がりに進化。また、どんなに忙しくても掃除には毎日2時間以上かけており、調理用具や厨房、テーブルなども常にピカピカの状態が保たれている。店主の古くからの知り合いで、新たに店を手伝うことになったアルバイトも、「探究心がある」、「見習わな」と、そのストイックな姿勢に感心しきり。
今回は、仕込みから調理まで、誰もが驚く店主の丁寧で「マンマミーア！」な仕事ぶりをさらに細かく紹介する。