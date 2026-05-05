黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が4日に放送され、あかり（野呂佳代）の決断と、それを受けた茉莉（黒木）の反応が描かれると、ネット上には「鳥肌ー」「胸がアツくなった」「エモすぎて爆泣き」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】とし子（木野花）とあかり（野呂佳代）の絆にもネット感動『銀河の一票』第3話より