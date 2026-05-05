『銀河の一票』“あかり”野呂佳代、ついに決断！“茉莉”黒木華の返答にネット感動「鳥肌ー」「エモすぎて爆泣き」（ネタバレあり）
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が4日に放送され、あかり（野呂佳代）の決断と、それを受けた茉莉（黒木）の反応が描かれると、ネット上には「鳥肌ー」「胸がアツくなった」「エモすぎて爆泣き」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】とし子（木野花）とあかり（野呂佳代）の絆にもネット感動『銀河の一票』第3話より
本作は、ある告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉が、政治素人のスナックママ・月岡あかりを都知事にすべく選挙に挑む50日間を描く“選挙エンターテインメント”。
スナックを守り続けるあかりの思いを知った茉莉は、彼女を都知事候補に担ぎ上げる計画をあきらめる。しかし家も仕事も失っていた茉莉は、しばらくあかりのアパートに身を寄せることに。
そんな折、とし子（木野花）の成年後見人を務める弁護士が現れ、スナックを売却すると告げられる。とし子の施設の賃料や介護費などの費用は、とし子の年金だけではまかなえず、不足分をスナックの売り上げで補う取り決めになっていた。ところが客が減り、売り上げも激減。深刻な赤字が続くなか、あかりが自分の蓄えを切り崩し、とし子の生活と店の経営をなんとか支えてきたのだった。
このままでは遠からず破綻すると指摘する弁護士は、とし子が所有する不動産を処分し、資金を確保するのが最善の方法だと断言。売らずに店を続けるには、最低でも約1000万円が必要だという。
大金など用意できるはずもないあかりは絶望。途方に暮れるあかりを救いたい茉莉は懸命に打開策を探るなか、弁護士の主張を覆すある方法を見出す。まもなく茉莉は、閉店の危機を知った常連客の樫田敦史（岩松了）から、とし子があかりに秘密にしていたという思わぬ事実を打ち明けられる…。
そんな第3話のラストでは、あかりが都知事選への出馬を決断。あかりが涙ながらに「大切にしてた何かがなくなっちゃったとしても、何にも心配いらない、自分のまま明るい方に向かえる世界。きれい事かもしれないけど…」と訴えると、茉莉は笑顔で彼女の手をとって「きれい事じゃないです！“きれいなこと”です！」と応えるのだった。
あかりの決断に、ネット上には「決断したー！鳥肌ー 」「くー！面白くなってきた〜!!」「一緒に歩み出そうとする姿に胸がアツくなった」といった反響が続出。さらに第2話であかりから言われた「きれい事じゃないよ。“きれいなこと”だよ」という言葉を引用した茉莉の返答にも「この台詞がここで返ってくるのエモすぎて爆泣き」「胸がいっぱい。言葉にできないけど涙が出る」などの投稿が相次いでいた。
【写真】とし子（木野花）とあかり（野呂佳代）の絆にもネット感動『銀河の一票』第3話より
本作は、ある告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉が、政治素人のスナックママ・月岡あかりを都知事にすべく選挙に挑む50日間を描く“選挙エンターテインメント”。
そんな折、とし子（木野花）の成年後見人を務める弁護士が現れ、スナックを売却すると告げられる。とし子の施設の賃料や介護費などの費用は、とし子の年金だけではまかなえず、不足分をスナックの売り上げで補う取り決めになっていた。ところが客が減り、売り上げも激減。深刻な赤字が続くなか、あかりが自分の蓄えを切り崩し、とし子の生活と店の経営をなんとか支えてきたのだった。
このままでは遠からず破綻すると指摘する弁護士は、とし子が所有する不動産を処分し、資金を確保するのが最善の方法だと断言。売らずに店を続けるには、最低でも約1000万円が必要だという。
大金など用意できるはずもないあかりは絶望。途方に暮れるあかりを救いたい茉莉は懸命に打開策を探るなか、弁護士の主張を覆すある方法を見出す。まもなく茉莉は、閉店の危機を知った常連客の樫田敦史（岩松了）から、とし子があかりに秘密にしていたという思わぬ事実を打ち明けられる…。
そんな第3話のラストでは、あかりが都知事選への出馬を決断。あかりが涙ながらに「大切にしてた何かがなくなっちゃったとしても、何にも心配いらない、自分のまま明るい方に向かえる世界。きれい事かもしれないけど…」と訴えると、茉莉は笑顔で彼女の手をとって「きれい事じゃないです！“きれいなこと”です！」と応えるのだった。
あかりの決断に、ネット上には「決断したー！鳥肌ー 」「くー！面白くなってきた〜!!」「一緒に歩み出そうとする姿に胸がアツくなった」といった反響が続出。さらに第2話であかりから言われた「きれい事じゃないよ。“きれいなこと”だよ」という言葉を引用した茉莉の返答にも「この台詞がここで返ってくるのエモすぎて爆泣き」「胸がいっぱい。言葉にできないけど涙が出る」などの投稿が相次いでいた。