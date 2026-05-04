記者団の取材に応じる高市首相＝4日、キャンベラ（共同）【キャンベラ共同】高市早苗首相は4日（日本時間同）、殺傷能力のある武器の輸出を解禁した防衛装備移転三原則と運用指針の改定について「地域の平和にとって重要なことだ」と意義を強調した。「あくまでも専守防衛の考え方に基づいて防衛装備品を整備している」とも述べた。訪問先のオーストラリアで記者団の取材に答えた。政府は4月に三原則と運用指針を改定し、装備