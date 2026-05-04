カーヴィーダンス考案者でボディメイクトレーナーの樫木裕実が3日、Instagramを更新。タレントのほしのあきと夫で騎手の三浦皇成のトレーニング姿を披露した。【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）樫木は「ＧＷレッスンの後にほしのあきちゃんのトレーニング」と投稿し、トレーニングの様子を収めた動画を公開。その中には、ほしのとレース後に駆けつけたという三浦が仲良く並んでトレーニン