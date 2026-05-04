女優でタレントの寺本莉緒が3日までにinstagramを更新。オフショルダードレス姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】水着姿などキラーカットがいっぱい！寺本莉緒2nd写真集より厳選カット寺本が投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。写真には、海をバックに白のオフショルダードレスで佇む寺本の姿が収められている。3月に劇場公開された映画『東京逃避行』に