ことしの米沢市の二十歳の集いの対象者は2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた761人で、4日の式典にはおよそ500人が参加しました。参加者「二十歳になった実感はないが着物を着て親に見てもらったり祖母も喜んでくれたりして二十歳になったと実感した」「今現場職なので親方になりたい」式では、近藤洋介市長が自身が国政選挙で3度落選したことに触れ出席者に対し失敗から学ぶ大切さを伝えました。近藤洋介市長「何度でも失敗を