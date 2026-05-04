鳴門市で国の特別天然記念物、コウノトリのヒナが2026年も誕生しました。これで、10年連続の野外繁殖です。この10年間、コウノトリを見守り続けてきた人は今、あらためて何を思うのでしょうか？ 2026年も無事に誕生した、コウノトリのヒナ。母鳥の「あさひ」が飛び立つと、「どこに行ったの？」と少し寂しそうな顔を見せていました。 （認定NPO法人とくしまコウノトリ基金・熊谷幸三 理事長）「もうちょっとしたら（ヒナ