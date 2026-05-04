実験などを通して科学の面白さを学ぶ「子ども科学フェスティバル」が5月3日、阿南市で開かれ、親子連れらで賑わいました。このイベントは科学の面白さに親子で触れてもらおうと、阿南市科学センターが毎年開催しています。おもしろ科学実験のブースでは「空気の力で遊ぼう」をテーマに、職員が実演を披露。強力な送風機を使ってボールを遠くに飛ばしたり、気流の流れを表現した装置でプロペラを浮かべたり