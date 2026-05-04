【キャンベラ共同】高市首相は、自民党内で異論が相次ぐ再審制度見直しの刑事訴訟法改正案に関し「与党内審査の議論もしっかり踏まえながら、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進める」と記者団に述べた。