湘南ひらつか織り姫を先頭に行われた七夕おどり千人パレード＝平塚市の湘南スターモール（昨年の様子）平塚市の夏の風物詩「第７４回湘南ひらつか七夕まつり」（７月３〜５日）の概要が決定した。初日に湘南スターモールで行われる「七夕おどり千人パレード」では暑さ対策のため、小学生以下の団体はコースを短くする予定。商店街を彩る七夕飾りの予定本数は４月２０日現在、湘南スターモールは８０本（前回８５本）でそのうち