大型連休に入り、県内各地では、二十歳の節目を迎えた若者の門出を祝う「二十歳のつどい」が開かれました。5月3日、新潟市秋葉区で開かれた「二十歳のつどい」。昨年度に二十歳を迎えた若者が振袖やスーツに身を包み喜びを分かち合いました。二十歳代表小川千乃さん「私はこれまでの人生で、多くの人に支えられ成長することができました。ここで育った思い出や出会いを 大切にして、これからの人生を 歩んでいきたいです」