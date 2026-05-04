＜NTTドコモビジネスレディス最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞昨年の前身大会を制した菅沼菜々が、2年連続で浜野を制圧した。打てば飛び、打てば入る。2位に5打差をつける圧勝で、その強さを見せつけたが、このオフには大幅なギアチェンジがあった。【写真】パー5で2オン演出これがやさしく上がってくれる3番ウッドオフは自重中心のメニューから一転し、80キロのデッドリフトやスクワットで下半