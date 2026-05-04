5月3日、新潟競馬場で行われた第5Rでワールドブレイヴ（菊沢一樹騎手）が1着となり、管理する平岩大典調教師がJRA初勝利をあげた。「皆さんに喜んでもらえるようなレースを」平岩調教師はレース後、「素晴らしい馬を預けていただいたオーナーにまず感謝したいです」と謝意を示し、「宮田先生が育てて土台を作ってくださった馬なので、上手くバトンを引き継いで結果を出せたことにすごく喜びを感じています」と喜びを語った。