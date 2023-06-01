11月に行われるアメリカの中間選挙まで3日で半年となるなか、野党・民主党が与党・共和党を支持率で5ポイントリードしていることが、アメリカメディアの世論調査で分かりました。アメリカのワシントン・ポストとABCニュースは先月24日から28日にかけて、2560人を対象に合同で世論調査を行いました。そのなかで、「現時点で下院議員選挙が行われたらどちら党の候補者に投票するか」という質問に対し、与党・共和党と答えた人が44%、