佐渡市の寺でボタンの花が見頃を迎えています。 「ボタン寺」とも言われる畑野地区の長谷寺では、境内や周辺に33種約1000株のボタンが咲き誇っています。 3日はボタンまつりが開かれ、県内外からの観光客が、赤やピンクなど鮮やかな花を写真に収めるなどして楽しんでいました。 【愛知からの観光客】 「すごいきれいでした。寺の雰囲気と相まって素敵だった」 【長谷寺 富田宝元住職】 「今がちょうど見ごろ。是非お越しいただ