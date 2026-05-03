次のICで一般レーンを通行高速道路での「逆走」は、道路交通法で禁止されています。しかし実際には毎年約200件、およそ2日に1回の頻度で発生しており、その約2割が事故に繋がっているというデータもあります。 【どこで起きる？】これが高速道路での「逆走」です（画像）NEXCO中日本によると、逆走の多くは「降りる予定だったICを通過してしまった」際に発生するとのこと。当事者に事情を聴くと「なぜ逆走したか分からない」と