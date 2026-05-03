◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）ＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）と花王（株）が今季からスポンサー契約を締結。これに伴いレースで使用されるサクセスウェイトのステッカーが同社のトータルメンズケアブランド「ＳＵＣＣＥＳＳ（サクセス）」とのコラボになった。サクセスウェイトとは競争力を均衡にするた