出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る『出川一茂ホラン☆フシギの会』。5月2日（土）の放送では、ホランが“結婚できない女”の烙印を押され、猛反論する場面があった。【映像】ホラン千秋、大先輩からの「今年も結婚できない」に激怒！「結婚がすべてだと思ってるバカ」と一喝この日は、世の中にある多種多様な問題に対し、アイデアを駆使して一発解決した事例を特集した。MC全員が注目したのは