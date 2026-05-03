警察はきょう未明、車のトラブルを装ってカネをだまし取ったとして、詐欺の疑いで47歳の女を逮捕しました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所・職業ともに不詳の47歳の女です。 警察によりますと、女は今年4月下旬ごろ、山形県天童市内に住む70代の女性に対し、「車のタイヤがパンクしてしまい、レッカーで運ばれた」「お金がないのでホテル代などを貸してほしい」などとうそを言い、現金1万円をだまし取った疑いが持たれ