【モデルプレス＝2026/05/03】YouTuberのヒカルが5月3日、自身のYouTubeを更新。SNS上で広がる様々な憶測に言及した。【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女◆ヒカル、不倫疑惑否定4月29日にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを公表したヒカル。この発表を受け、SNS上では2人の過去の発言や投稿から様々な憶測が上がっていた。ヒカルは「僕と彼女が不