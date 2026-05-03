ヒカル、不倫疑惑否定「日プ女子」加藤神楽と交際発表で広がる様々な憶測に言及「彼女の名誉のためにも誤解を解きたい」
【モデルプレス＝2026/05/03】YouTuberのヒカルが5月3日、自身のYouTubeを更新。SNS上で広がる様々な憶測に言及した。
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女
4月29日にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを公表したヒカル。この発表を受け、SNS上では2人の過去の発言や投稿から様々な憶測が上がっていた。
ヒカルは「僕と彼女が不倫していたんじゃないかという疑惑が結構ネット上でほぼ確定的のように言われていて、それについて本当のことをちゃんと言っておかないとと思った」と今回の動画を投稿するに至った経緯を話した。2人は交際する前にお互いに別の人と結婚していたが、ヒカルは「結論から言うと、お互いに結婚していない状態でまず出会っています。不倫ではないです」と疑惑を否定。
以前ヒカルのYouTubeで「20歳の子と付き合うのはありか？なしか？」という話題について話していたことから、SNS上では「（加藤と付き合っていた）伏線か？」などの声が上がっていた。これに対しヒカルは、当時はまだ加藤と出会っていないと説明し、「ただ僕も嘘を付きたくないんで、本当のことを言うとあのときは別の20歳の子と付き合っていました」と告白した。
さらに「彼女の名誉のためにも誤解を解きたい」と言い、加藤が離婚時にInstagramストーリーズにて、自身の不倫が原因で離婚したことを投稿してすぐに消していたことにも言及。このことについてヒカルは、加藤がわざわざ自分で不倫を明かして、その後すぐに投稿を消すのは意味がないと話し、「僕の方から本当にあったことを話すとあれなんですけど、察してほしいんですけど、乗っ取られたりとかね」と明かした。
「彼女は人生においてそもそも不倫とか浮気を1回もしたことがないので、それだけは誤解ないようにお願いしたい」と伝え、加藤が過去にキャバクラで働いていたことについては「結構重い理由があるんですよ」と弁明。続けて「事件に巻き込まれてお金がなくなってみたいな、結構良くない理由があって。例えば付き合った人とのトラブルとかでいろいろあったらしいんですよね」と補足した。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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◆ヒカル、不倫疑惑否定
4月29日にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを公表したヒカル。この発表を受け、SNS上では2人の過去の発言や投稿から様々な憶測が上がっていた。
以前ヒカルのYouTubeで「20歳の子と付き合うのはありか？なしか？」という話題について話していたことから、SNS上では「（加藤と付き合っていた）伏線か？」などの声が上がっていた。これに対しヒカルは、当時はまだ加藤と出会っていないと説明し、「ただ僕も嘘を付きたくないんで、本当のことを言うとあのときは別の20歳の子と付き合っていました」と告白した。
◆ヒカル、加藤神楽の過去のキャバクラ勤務に言及
さらに「彼女の名誉のためにも誤解を解きたい」と言い、加藤が離婚時にInstagramストーリーズにて、自身の不倫が原因で離婚したことを投稿してすぐに消していたことにも言及。このことについてヒカルは、加藤がわざわざ自分で不倫を明かして、その後すぐに投稿を消すのは意味がないと話し、「僕の方から本当にあったことを話すとあれなんですけど、察してほしいんですけど、乗っ取られたりとかね」と明かした。
「彼女は人生においてそもそも不倫とか浮気を1回もしたことがないので、それだけは誤解ないようにお願いしたい」と伝え、加藤が過去にキャバクラで働いていたことについては「結構重い理由があるんですよ」と弁明。続けて「事件に巻き込まれてお金がなくなってみたいな、結構良くない理由があって。例えば付き合った人とのトラブルとかでいろいろあったらしいんですよね」と補足した。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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