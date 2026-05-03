【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は2日、ロンドンで決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が行われ、日本は女子がフランスを3―1で下し、2連勝とした。シングルスで先に3勝したチームが勝つ方式で争われ、張本美和（木下グループ）が2勝を挙げた。張本智和（トヨタ自動車）らが出場した男子は初戦でドイツに2―3で敗れたが、台湾には3―0で勝ち、1勝1敗とした。シードを決めるリーグ戦は4チームずつ2組に分かれて