明石家さんま（70）が、14日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。大阪・梅田の“巨大パイプ”出現による周辺道路の大渋滞に巻き込まれていたことを明かした。11日に大阪市北区茶屋町の繁華街の路上で、下水道の工事現場の地下に敷設された「立坑」と呼ばれる巨大なパイプが地上に突き出て、周辺道路や新御堂筋の一部区間が通行止めになり、大渋滞になった。さんまは「この前、久しぶりに大阪に用があっ