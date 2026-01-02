2026年、芸能界は「長澤まさみ結婚」のビッグニュースで幕を開けた。「お相手は、2025年にエミー賞で史上最多の18冠、ゴールデングローブ賞で4冠に輝いた『SHOGUN 将軍』（シーズン1・第7話）でメガホンを取った映画監督の福永壮志（たけし）さんです。長澤さんは38歳、福永さんは43歳。お2人の出会いのきっかけは明らかにされていませんが、長澤さんは福永監督の作品に出演したことはないようなので、俳優仲間のつながりで知