◆米大リーグカブス―ダイヤモンドバックス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２日（日本時間３日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に出場し、１―０で迎えた８回１死三塁の４打席目に左犠飛で貴重な追加点をたたき出し、笑顔を見せた。。先発のマウンドには今永昇太投手（３２）が上がった一戦。前を打つハップが先取点となる８号ソロを放って迎えた２回無死の誠也の１打