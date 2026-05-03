◆米大リーグ カブス―ダイヤモンドバックス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２日（日本時間３日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に出場し、１―０で迎えた８回１死三塁の４打席目に左犠飛で貴重な追加点をたたき出し、笑顔を見せた。。

先発のマウンドには今永昇太投手（３２）が上がった一戦。前を打つハップが先取点となる８号ソロを放って迎えた２回無死の誠也の１打席目は右飛に倒れた。１―０の３回２死の２打席目は、ハップが申告敬遠で勝負を避けられて満塁のチャンスで打席に立つも、フルカウントから左飛に倒れて悔しさをにじませた。１点を追う６回１死二塁の３打席目も右飛。１―０のまま試合が進んだ８回１死三塁のチャンスだった４打席目は、右腕のモリーヨに対してフルカウントから左犠飛。今永は７回無失点で３勝目の権利をつかんでおり、貴重な追加点となった。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で右膝を痛めて開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えて出遅れた誠也。今季１１試合目の出場だった同２１日（同２２日）の本拠地・フィリーズ戦で１号を放つと、調子を一気に上げて３試合連続弾。同２５日（同２６日）の敵地・ドジャース戦では佐々木朗希投手（２４）からアーチを放つなど、７戦５発と一気に量産態勢に入った。その後は出場した試合では２試合連続（１試合欠場したためチームの試合数では３試合連続）で本塁打が出ず、前日１日（同２日）は３打数無安打に終わっていた。