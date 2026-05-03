きょう、5月3日の「憲法記念日」にあわせて最高裁の今崎幸彦長官が記者会見し、5月21日に全面施行する民事裁判手続きのデジタル化について「構造変化の進む我が国社会にも適用可能な新たな裁判像を定着させていくことが重要で、全力を挙げて取り組んでいく」と決意を述べました。今崎長官は会見で、「内外の情勢は急速に流動化、不安定化の様相を深めており、社会の各所で既存の秩序に揺らぎが見られている。先行きが不透明感が増