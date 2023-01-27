2日に行われたJ1百年構想リーグWEST第14節にて、3位ガンバ大阪は首位ヴィッセル神戸と対戦。試合は5−0でG大阪が勝利した。この結果は、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝でG大阪と対戦するアル・ナスルの地元、サウジアラビアでも話題になっているようだ。G大阪は22分に南野遥海のヘディングシュートで先制すると、36分に三浦弦太のヘッドで追加点。52分には南野が再び頭で決めて3点目。80分にはデニス・ヒュメットのシュート