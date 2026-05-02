標高1894ｍの三好市東祖谷菅生の三嶺で5月2日、香川県の50代男性が下山中に遭難しましたが、通報から約2時間後に発見されました。三好市東祖谷菅生の三嶺で遭難したのは、香川県の50代男性です。警察によりますと、2日午後3時12分頃、この男性から「下山中、道に迷った」と110番通報があり、県の防災ヘリと消防、警察が捜索にあたり、午後5時25分頃に男性を発見しました。男性にケガはありませんでした。男性は会社の同僚と2人で「