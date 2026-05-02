今季のブンデスリーガでは31試合で113ゴールと驚異的な得点数を挙げているバイエルン。前線の攻撃陣は好調で、ハリー・ケインは33ゴール5アシスト。マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスはともに二桁得点二桁アシストを記録している。そんな絶好調なバイエルンが、前線にさらなるタレントを加えようとしている。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、夏の移籍市場でプレミアリーグのニューカッスルに所属する