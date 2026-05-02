ラ・リーガのアスレティック・ビルバオで評価を高め、2018年にマンチェスター・シティに移籍したアイメリック・ラポルト。2023年まで在籍し、プレミアリーグで5度の優勝を含む多くのタイトルを獲得した。その後サウジアラビアのアル・ナスルに移籍。そして、昨年再びアスレティック・ビルバオに戻ってきた。ビルバオでは主力のCBとして活躍しており、スペイン代表でも出場機会を得ている。W杯の出場は濃厚で、31歳となった今でも存