【横浜−桐光学園】１８６球で完投勝利した横浜・織田＝横浜スタジアム（花輪久写す）高校野球の春季県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は２日、横浜スタジアムで準決勝が行われ、横浜と横浜創学館が決勝に進んだ。両校は春季関東大会（１６日から千葉県）の出場権を獲得。横浜は２年連続、創学館は１６年ぶりの出場となる。横浜−桐光学園は織田翔希（３年）、林晃成（３年）の注目右腕の投げ合い。桐光が二回に