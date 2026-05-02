気象庁によりますと、5月2日午後6時28分ごろ奈良県を震源とする最大震度4の地震があり、県内では徳島市や鳴門市などで震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、2日午後6時28分ごろ地震がありました。震源地は奈良県で震源の深さは約70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5・7と推定されます。この地震により奈良県や三重県、和歌山県で震度4を観測。県内でも徳島市や鳴門市、小