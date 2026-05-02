Image: Amazon この発想力、やっぱすげえや。ノートPCの拡張性を底上げしてくれるドッキングステーション。USB-Cケーブル1本で映像出力をはじめ、さまざまなポートを増やせるので、ノートPCを持ち運べる母艦として選んでいる人にはある意味必須ツール。でも、ドッキングステーションを持ち歩くわけにはいかないので、多くの人が持ち運び用USB-Cハブも備えていると思います。そこ、効率化して