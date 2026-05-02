台湾当局は4月末、沖縄県や石垣市の消防関係者らを招いた交流セミナーを開き、消防防災体制や離島の医療輸送に関する知見を共有した。台湾メディアが伝えた。内政部（内務省）は交流を通じて日本の実務経験を学び、台湾の離島における防災・救急体制や救急患者の輸送能力を強化したい考えを示した。八重山諸島に属する石垣島は台湾（台北）までの直線距離は約270キロ。石垣島〜沖縄本島は約410キロで沖縄本島より近い。空路（石垣