ベトナムを訪問している高市総理大臣は、レ・ミン・フン首相と会談し、製油所の原油調達の支援や重要鉱物の安定供給について合意しました。混乱する中東情勢を受け、高市総理はベトナムとの間で、製油所の支援を通じ医療物資を含む重要物資の供給を安定させる一手を打ちました。高市総理：中東情勢を受けた対応として、先般、私が立ち上げたパワーアジアの下の初の案件として、ニソン製油所の原油調達について、NEXI（日本貿易保険