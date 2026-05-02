ローマやトッテナムで活躍し、昨夏に現役を退いた元アルゼンチン代表FWエリック・ラメラ。最後はギリシャのAEKアテネでプレイしていたが、昨夏33歳での引退を決めた理由は怪我にあった。ラメラは長らく股関節の痛みに悩まされてきたようで、先日人工股関節を入れる手術を受けたとSNSで報告している。まだまだ人工股関節には違和感があるようだが、『TyC Sports』のインタビューにて痛みから解放される日々を過ごしたいと語っている