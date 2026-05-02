プレミアリーグのリヴァプールがFWの獲得を検討している。『Liverpool Echo』によると、ターゲットはパリ・サンジェルマンに所属するフランス代表のブラッドリー・バルコラ。23歳のWGで、リヨンを経て2023年からPSGに所属している。得点力のある選手で、今季は43試合で12ゴール7アシストを記録している。リヴァプールはモハメド・サラーの退団が決まり、新たなWGの獲得を検討している。バイエルンのマイケル・オリーセ、ライプツィ