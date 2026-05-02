明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第14節が2日に行われ、ファジアーノ岡山とサンフレッチェ広島が対戦した。PK戦含めて連勝中の岡山と、前節悔しいPK負けで連勝が止まった広島による“中国ダービー”。序盤は岡山が猛攻を仕掛けたが、相手GK大迫勇也の好セーブなどに遭い先制点は奪えない。一方、広島は中野蹴斗やトルガイ・アルスランに好機が訪れるが決め切れず、試合はスコアレスで折り返す。後半、ともに1点